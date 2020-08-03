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Irak Büyükelçiliğine ait otomobil kaza yaptı: 4 yaralı

Irak Büyükelçiliğine ait otomobil kaza yaptı: 4 yaralı
Irak Büyükelçiliğine ait otomobil kaza yaptı: 4 yaralı

Ankara’nın Çankaya İlçesinde Irak Büyükelçiliğine ait otomobilin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KYGYS) direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 23.00 sıralarında Ankara'nın Çankaya İlçesi Turan Güneş Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Irak Büyükelçiliğine ait Mohammed. İ. hakimiyetindeki 06 CD 7439 plakalı otomobil, Turan Güneş Bulvarı üzerinde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten yol kenarında bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi(KYGYS) direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle KYGYS direklerinde büyük hasar oluşurken, otomobil içinde bulunan Mohammed. İ. Hadim.H., Klatıl. K. ve Şahid.N. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi yaralıları çevredeki hastanelere sevk etti. Trafik tek şeritte ilerlerken, polis ekipleri kaza ile inceleme başlattı.

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