Irak Cumhurbaşkanı Salih, ABD ile İran büyükelçilerini kabul etti

ABD ile İran arasındaki gerilimi gidermek için arabuluculuk yapacağını açıklayan Irak yönetiminde art arda iki kritik görüşme gerçekleştirildi. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, başkent Bağdat'ta ABD ve İran büyükelçilerini ayrı ayrı kabul etti. Irak Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Joy Hood'u kabul eden Berhem Salih'in bölgedeki sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladığı kaydedildi. Irak'ın milli siyaseti ve çıkarı doğrultusundaki politikasının bu olduğunun altını çizen Salih, bölgedeki krizi sonlandırmak için savaş politikasından uzak bir şekilde yapıcı diyalog yoluna başvurulması gerektiğini vurguladı. Irak'ın çekişme ve krizlerin etkilerinden uzak tutulması gerektiğini söyleyen Salih, hiçbir ülkenin içişlerine müdahale etmeden egemenliğe saygı duyulması gerektiğini dile getirdi.

Öte yandan İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi'yi de kabul eden Cumhurbaşkanı Salih'in görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeleri ele aldığı aktarıldı. Irak'ın bölgede yaşanan krize ilişkin göstermiş olduğu tavrın milli iradenin bağımsızlığı ve açık siyasetinden kaynaklandığını belirten Salih, hedeflerinin bölgedeki gerilimi düşürmek olduğunu vurguladı. Artan gerilimi düşürmek için bütün çabayı göstermek gerektiğini söyleyen Salih, bölge ve halklarını tehdit eden krize çözüm bulunması gerektiğinin altını çizdi.

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hekim, geçtiğimiz günlerde ülkesinin ABD ile İran arasındaki krizi çözmek için arabuluculuk yapacağını söylemişti.

Abdulkadir Hacıoğlu