İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten Papa'ya ziyaret

Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten Papa'ya ziyaret
Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten Papa'ya ziyaret

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, İtalya ziyareti kapsamında Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri Papa Franciscus ile bir araya geldi.

Irak Cumhurbaşkanı Salih’den Papa'ya ziyaret - Tıkla İzle

Irak Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından yurt dışı ziyaretleri kapsamında İtalya'nın başkenti Roma'ya gelen Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Vatikan'da Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Franciscus ile görüştü. Cumhurbaşkanı Salih ile ruhani lider görüşmede, bölgedeki bazı ülkelerin sorunlarını diyalog ve anlayış yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca Irak Cumhurbaşkanı Salih, Papa'yı Irak'a davet etti. Papa ise Salih'in davetine yanıt olarak uygun zamanda Irak'ı ziyaret edeceğini belirtti.

Hamad Alnajjar
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.