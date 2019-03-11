Irak, DEAŞ'a karşı güvenlik tedbiri aldı

PKK/PYD'ye bağlı Demokratik Suriye Güçleri'nin (SDG) Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın son kalesi Bağuz'a başlattığı operasyon aralıksız devam ediyor. DEAŞ'ın, direnişi nedeniyle Bağuz'daki operasyonun yavaşladığı öğrenildi. SDG üyeleri tarafından yapılan açıklamada, DAEŞ'lılar geri çekilmediği için köyü ele geçirmenin zor olduğu ve yavaş ilerlemek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Koalisyon uçaklarının havadan destek verdiği SDG'nin, DEAŞ'a ait en büyük mühimmat deposunu imha ettiği bildirildi. SDG tarafından yapılan açıklamada, askeri uçakların DEAŞ'a ait mühimmat depolarını hedef aldığı ve silah deposunun imha edildiği, onlarca DEAŞ militanının öldürüldüğü, 11'den fazla hava saldırısı düzenlendiği, SDG güçlerinden bir kişinin öldüğü ve dört yaralı olduğu ve çatışmanın devam ettiği bildirildi.

Irak sınırına yakın Bağuz'da operasyon sürerken Irak da sınırdaki güvenlik önlemlerini arttırdı. Anbar İl Meclisi örgüt üyelerinin sınırdan Irak'a geçmelerini önlemek için olağanüstü tedbirlerin alındığını açıkladı. Meclis, sınırdaki tüm birliklerin teyakkuza geçtiğini belirterek Bağuz'da kuşatma altına alınan örgüt üyelerinin Irak topraklarına sızmalarını önlemek için güvenlik önlemlerinin arttırıldığını vurguladı.