Irak Devlet Bakanı Maruf: 'Biz Türkmenler hiçbir zaman adaletsizlik yapmadık'

Irak Türkmen Cephesi MKYK Üyesi, Bölge Devlet Bakanı Aydın Maruf ve beraberindeki heyet çeşitli ziyaretleri kapsamında Elazığ'a geldi. Kentte ziyaretlerde bulunan Bakan Maruf, Türk Ocakları Elazığ Şubesi tarafından düzenlenen ‘Irak Türklüğünün Var Olma Mücadelesi' konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. Öğretmenevi konferans salonunda katılımcılara hitap eden Bakan Maruf, tarih boyunca Irak'ta yaşayan Türkmenlerin yaşadığı sorunlar hakkında bilgi verdi.

"Biz hiç bir zaman adaletsizlik yapmadık"

Selçuklu Devleti'nden Osmanlı dönemine kadar Irak'ta adaletli bir yönetimin olduğunu anımsatan Maruf, “Biz Türkmenler orada yaşayan insanlara hiçbir zaman adaletsizlik yapmadık. Her zaman eşit ve adaletli bir şekilde siyaset yapılmıştır. Birinci dünya savaşı ile başlayıp 1926'da Ankara Anlaşması ile Osmanlı İmparatorluğu o bölgeden çekildikten sonra biz orada yalnız kaldık. 1926 yılından bugüne kadar yaklaşık 100 sene yalnız kaldık. Selçuklular döneminden Osmanlı dönemine kadar biz Irakta Türkler, Türkmenler tarafından 6 beylik devleti kuruldu. Şuanda halen Erbil, Musul ve Kerkük'te eserleri bulunuyor. Ama bir güne bir gün yaptığımız iktidarlık ve siyaset döneminde bizlerle yaşayan Arap, Kürt ve diğer etnik kökenli kardeşlerimize hiçbir zaman bir baskı oluşturmadık. Adaletli bir şekilde siyaset yapılmıştır. Ondan sonra 1926 yılında özellikle 2003 yılına kadar Irak'a özerk olarak gelen Acemler, hangi etnik gruba bağlı olduğu önemli değil, iktidarı ele geçirdiler. Türkmenlere baskı yaptılar. Türkmenleri siyasi denklem içerisinde uzaklaştırdılar. Osmanlı devleti oradan çekildikten sonra Türkmenler için karalı bir dönem başladı” dedi.

“50'den fazla insanımız şehit edildi”

Kerkük'te yapılan katliamı anımsatan Maruf, “1959 yılında kraliyet sona erdi, cumhuriyet ilan edildi. Cumhuriyetin ilan edilmesi ile birlikte Türkmenler Kerkük'te kutlama yapıyordu. Kraliyet döneminin üzerinden bir yıl geçmişti, birinci yıl kutlamasını yapacakları sabah kendilerine yapılacak olanlardan hiçbir haberi olmadan karşılarından arkalarından komünistler ve orada bulunan bazı etnik gruplar tarafından ne yazık ki insaniyet dışı bir şekilde insanımızı katlettiler. Bizim için önemli ve tarihi bir hadise. Bu saldırılar ve katliamlar hiçbir zaman bizleri yıpratmadı. Mücadelemize devam ettik. O dönemde Türkiye'nin de büyük bir tepkisi olmuştu. Bu hain saldırılara ve katliamlara karşı İstanbul ve Ankara'da yürüyüşler yapılmıştı. O dönemde 50'den fazla insanımız şehit edildi. Ama ne şekilde şehit edildi, insan bir kurşunla vurulur şehit olur ama insaniyet dışı bir şekilde katlettiler. O bizim için bir başlangıç ve milli mücadele dönemi olmuştu” ifadelerini kullandı.

Rıdvan Yeşilırmak