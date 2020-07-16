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Irak, havalimanlarını açıyor

Irak, havalimanlarını açıyor
Irak, havalimanlarını açıyor

Irak’ta korona virüs nedeniyle geçtiğimiz Mart ayından bu yana süren uçuş yasağı kaldırılıyor

Irak Ulusal Sağlık Yüksek Komisyonu, tarafından yapılan açıklamada Temmuz'un 23'ünden itibaren bütün havalimanlarının yanı sıra, Münzirye, Sefvan ve el-Şeyb sınır kapılarının açılacağı belirtildi. Irak Enformasyon ve İletişim Heyeti'ni halkı korona virüse karşı bilinçlendirme ve salgınla yaşamaya alışmak için kampanyalar başlatmaya çağıran açıklamada, sağlık kuralları çerçevesinde alışveriş merkezleri ve çarşıların da açılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının 21:30'dan sabah 6'ya kadar süreceği belirtilen açıklama, sağlık kurallarına uymak şartıyla sokağa çıkma yasağının bayramdan sonra tamamen kaldırılacağı belirtildi.

Toplam 86 bin 148 vak'anın bulunduğu ve 3 bin 522 kişin öldüğü Irak'ta geçtiğimiz Mart ayından bu yana havalimanları kapalı tutuluyor.

Abdulkadir Hacıoğlu

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