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Irak ile İran arasındaki uçuşlar Covid-19 nedeni ile 15 gün askıya alındı

Irak ile İran arasındaki uçuşlar Covid-19 nedeni ile 15 gün askıya alındı
Irak ile İran arasındaki uçuşlar Covid-19 nedeni ile 15 gün askıya alındı

Irak ile İran arasında yapılan uçak seferleri korona virüs salgını nedeni ile 15 gün askıya alındı.

Korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ederken, birçok ülke kısıtlamaları yeniden uygulamaya başladı. Irak ile İran arasında yapılan uçak seferleri korona virüs salgını nedeni ile 15 gün süreyle askıya alındı. Irak Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran Havacılık Otoritesinin resmi talebi doğrultusunda İran ile yapılan uçuşların 25 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında askıya alınacağı duyuruldu. Ulaştırma Bakanlığı, kararın yerel havaalanlarından İran'daki tüm havalimanlarına yapılan tüm direkt uçuşları kapsadığını aktardı.

Irak'ta toplam vaka sayısı 337 bin 106'ya, toplam can kaybı ise 8 bin 799'a ulaştı.

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