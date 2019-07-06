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Irak ile Suriye arasındaki sınır kapısı 5 yıl aradan sonra yeniden açılacak

Irak ile Suriye arasındaki sınır kapısı 5 yıl aradan sonra yeniden açılacak
Irak ile Suriye arasındaki sınır kapısı 5 yıl aradan sonra yeniden açılacak

Irak ile Suriye arasında bulunan ve 5 yıldır kapalı olan El Kaim Sınır Kapısı'nın önümüzdeki hafta yeniden açılacağı bildirildi.

Anbar Operasyon Komutanı Mahmut Felahi, yaptığı açıklamada, 2014 yılında terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın büyük bir bölümünü işgal etmesinin ardından kapatılan El Kaim (Ebu Kemal) Sınır Kapısı'nın güvenliğin sağlanması ve savaştan geriye kalan patlayıcıların imha edilmesi üzerine önümüzdeki hafta yeniden açılacağını söyledi.

Sınır kapısının açılması Bağdat ile Şam yönetimleri arasında düzenlenen bir dizi toplantıların ardından gerçekleştiğini aktaran Felahi, ilk aşamada sınır kapsının tek taraflı olarak açılacağını belirterek “Sınır kapısının yeniden açılması Abnar ilinin imarı konusunda büyük katkı sağlayacak” şeklinde konuştu.  

Abdulkadir Hacıoğlu


 

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