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Irak ile Türkiye arasında vize görüşmesi

Irak ile Türkiye arasında vize görüşmesi
Irak ile Türkiye arasında vize görüşmesi

Irak, Türkiye ile havalimanlarında Irak vatandaşlarına vize verilmesi için görüşmeler başlattığını duyurdu.

Irak, Türkiye ile havalimanlarında Irak vatandaşlarına vize verilmesi için görüşmeler başlattığını duyurdu. Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet el-Sahhaf, yaptığı yazılı açıklamada Irak Dışişleri Bakan Yardımcısı Abdülkerim Haşim ve Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran başkanlığında Türkiye ile Irak heyetlerinin bir toplantı gerçekleştirdiğini aktardı. Açıklamada, görüşmelerde Irak vatandaşlarına konsolosluklara müracaat etmeden havalimanlarında vize verilmesi konusunun ele alındığı bildirildi.

Abdulkadir Hacıoğlu

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