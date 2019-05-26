Irak: 'İran ile ABD arasında arabuluculuk yapacağız'

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, 3 günlük ziyaret için geldiği Irak'ın başkenti Bağdat'ta bugün Iraklı mevkidaşı Muhammed Ali el-Hekim ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Irak Dışişleri Bakanı el-Hekim, İran'a uygulanan ekonomik yaptırımların yaralı olmayacağını belirterek, komşu ülke İran'ın yanında olduklarını söyledi. Ülkesinin ABD ile İran arasındaki krizin son bulması için arabuluculuk yapacağını belirten el-Hekim, iki ülke arasında güçlü bir ilişkinin bulunduğuna dikkat çekti.

İran Dışişleri Bakanı Zarif ise, ülkesinin nükleer sözleşmeyi ihlal etmediğini savunarak, bütün Körfez ülkeleriyle dengeli ilişkiler kurmaya çalıştıkların ifade etti. Ülkesinin gerek ekonomik, gerekse askeri savaşa karşı koyacağını söyleyen Zarif, Irak hükümetine tutumundan dolay teşekkürlerini iletti.

Abdulkadir Hacıoğlu



