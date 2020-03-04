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Irak, İran'daki vatandaşlarının dönmesi için 15 Mart'a kadar süre verdi

Irak, İran'daki vatandaşlarının dönmesi için 15 Mart'a kadar süre verdi
Irak, İran'daki vatandaşlarının dönmesi için 15 Mart'a kadar süre verdi

Irak, İran'daki vatandaşlarının ülkelerine geri dönmeleri için 15 Mart'a kadar süre belirlerken İran ile ticari ilişkilerini askıya alınacağını duyurdu.

Irak Sınır Kapıları Kurumu tarafından yapılan açıklamada, ülkede korona virüsünün yayılmasını engellemek için alınan önlemler kapsamında, İran'da bulunan vatandaşlarının 15 Mart'a kadar ülkelerine geri dönmeleri için süre belirlediği bildirildi. İran'dan gelecek olan vatandaşların Bağdat ile Basra Havalimanlarında karşılanacakları ve sağlık kontrolünden geçirilecekleri belirtilirken, İran ile ticari ilişkilerin ise 8 Mart'tan 15 Mart'a kadar durdurulacağı açıklandı.

Irak Sağlık Bakanlığı, ülkede tamamı İran'dan gelen 36 kişide korona virüsü bulunduğunu duyurdu.

Abdulkadir Hacıoğlu
 

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