Irak Meclis Başkanı Halbusi'den istifa kararı

Irak'ta siyasi kriz devam ederken, Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi görevinden istifa edeceğini duyurdu. Irak'ta düzenlenen bir forumda istifa kararına açıklayan Halbusi, meclis başkanlığında kalmasını ortaklarına empoze etmeyeceğini belirterek, istifasına milletvekillerinin karar vereceğini aktardı. İstifa nedenine değinmeyen Halbusi, meclisin iki ay aradan sonra istifasını oylamak için çarşamba günü toplanacağını ifade etti.

Abdulkadir Hacıoğlu



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