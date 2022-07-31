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Irak Meclisi'nde protestoculardan zincirli gösteri

Irak Meclisi'nde protestoculardan zincirli gösteri
Irak Meclisi'nde protestoculardan zincirli gösteri

Irak’ın başkenti Bağdat’ta, Sadr Grubu'nun Şii Lideri Mukteda Sadr destekçileri tarafından dün basılan Yeşil Bölge’deki Irak Meclisi’nde protestocular, ağıt yakarak kendilerine zincirle vurdukları bir gösteri düzenledi.

Irak Meclisi’nde protestoculardan zincirli gösteri - Tıkla İzle

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yer alan Yeşil Bölge'deki Irak Meclisi binasının Sadr Grubu'nun Şii Lideri Mukteda Sadr destekçileri tarafından dün basılmasının ardından, protestocular Irak Meclisi'nde gösteri düzenledi.

Protestocuların gösteride davullar çalarak ağıt yakması ve kendilerine ellerindeki zincirlerle vurması dikkat çekti.

Gösterinin Irak'taki Şiiler tarafından düzenlendiği öğrenilirken, bir kısım protestocunun ise Meclis içerisinde sigara, meyve suyu, kavun ve karpuz satmaya çalıştığı görüldü.

Abdulkadir Hacıoğlu
 

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