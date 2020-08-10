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Irak Meclisi'ne korona virüsü sıçradı

Irak Meclisi'ne korona virüsü sıçradı
Irak Meclisi'ne korona virüsü sıçradı

Irak Meclisi’nde 53 milletvekilinin yeni tip korona virüsüne (Covid-19) yakalandığı ve 3’ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Irak Meclisi milletvekillerinden Bedir el-Ziyadi, 53 milletvekiline korona virüsü teşhisi konulduğunu belirterek, bunların 3'ünün durumunun ağır olduğunu söyledi. Meclisin korona salgını nedeniyle dünyadaki diğer meclisler gibi aktif olmadığını kaydeden el-Ziyadi, meclisin iç tüzüğe göre Eylül ayında sona erecek 3 aylık tatilde olduğunu belirtti. Meclisin olağanüstü oturumu yapma yetkisinin meclis başkanlığına ait olduğunu ve milletvekillerinin oturuma katılmaya hazır olduklarını söyleyen el-Ziyadi “Meclisteki komisyonların çalışmaları devam ediyor. Oylamayı ve tartışmayı bekleyen önemli yasalar var. Oturum için hazırız” ifadelerini kullandı.
Irak'ta Güçler Birliği İttifakı Milletvekili Geyda Kembeş, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle geçen ay hayatını kaybetmişti.

Abdulkadir Hacıoğlu
 

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