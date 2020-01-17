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Irak, New York Times'ı yalanladı

Irak, New York Times'ı yalanladı
Irak, New York Times'ı yalanladı

Irak yönetimi, New York Times Gazetesi'nin koalisyon güçlerinin Irak ordusuyla terör örgütü DEAŞ’a karşı ortak operasyonların yeniden başlatıldığına dair haberini yalanladı.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin Askeri Sözcüsü Tuğgeneral Abdulkerim Halef, ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karıştı koalisyon güçlerinin, İranlı General Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta ABD tarafından öldürülmesinin ardından faaliyetlerinin askıya alınma kararının hala devam ettiğini belirterek, bu konuda Irak hükümetinin onay vermediğini ve faaliyetlerinin aktif olmadığını söyledi.

New York Times Gazetesi'nin ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberde ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ın Irak'taki durumdan faydalanmasını engellemek için Irak ordusuyla ortak mücadele etmeye yeniden başladığını söylemişti.

Abdulkadir Hacıoğlu
 

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