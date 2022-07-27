Irak parlamentosunu basan protestocular Sadr'ın çağrısı üzerine geri çekildiler

Irak'ta parlamento binasını basan göstericiler geri çekildi. Şii lider Mukteda Sadr'ın çağrısı üzerine başkent Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan parlamento binasını basan yüzlerce Sadr destekçisi, Yeşil Bölge ve parlamento binasını “Seyidin emrini yerine getirdik” sloganları ile terk etti.

“Reform ve yolsuzluğa karşı bir devrim”

Sadr sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, destekçilerine evlerine geri dönmeleri çağrısında bulunarak, “Bu Muharrem devrimdir, reform ve yolsuzluğa karşı bir devrimdir. Mesajınız ulaştı ve yolsuzları korkuttunuz. İki rekat namaz kılın ve evlerinize geri dönün” dedi.

Sadr dışındaki bütün Şii tarafların çatısı altında toplandığı Koordinasyon Grubu'nun Muhammed Şiya el-Sudani'nin başbakan adayı göstermesine itiraz eden Sadr Grubu destekçisi yüzlerce kişi, parlamento binasını basmıştı. Kalabalık grubu dağıtmak için güvenlik güçleri, göz yaşartıcı gaz kullanmış ve havaya ateş açmıştı. Güvenlik güçlerinin protestoculara açtığı ateş sonucu 4 protestocu yaralanmıştı.

Abdulkadir Hacıoğlu