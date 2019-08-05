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Irak Petrol Bakanlığı: 'İran'ın el koyduğu gemi bize ait değil'

Irak Petrol Bakanlığı: 'İran'ın el koyduğu gemi bize ait değil'
Irak Petrol Bakanlığı: 'İran'ın el koyduğu gemi bize ait değil'

Irak, dün İran Devrim Muhafızları tarafından Basra Körfezi'nde el konulan geminin kendilerine ait olmadığını söyledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Irak Petrol Bakanlığı Sözcüsü Asım Cihat,İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından dün Basra Körfezi'nde el konulan geminin Irak'a ait olmadığını söyledi. Cihat, bakanlığın gaz yağı ihraç etmediğini belirterek, sadece dünya standartlarına uygun ham petrol ihracatı yapmakta olduğunu açıkladı. İlgili makamların söz konusu geminin kime ait olduğunu öğrenmek için soruşturma başlattığını belirten Cihat, Irak Petrol Bakanlığı'nın petrol ve ürünlerini ihraç etmek için küçük yük gemilerini kullanmadıklarına işaret etti.
İran Devrim Muhafızları akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı iddiasıyla Basra Körfezi'nde el koydukları geminin Irak'a ait olduğunu açıklamıştı.

Abdulkadir Hacıoğlu


 

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