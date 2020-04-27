Irak Sağlık Bakanı Allavi: 'Salgını Mayıs ayının sonunda tamamen atlatabiliriz'

Irak Sağlık Bakanı Cafer Allavi, korona virüs salgınına karşı mücadeleye ilişkin yaptığı açıklamada Irak'ın Avrupa ülkelerine kıyasla salgının yayılmasını büyük bir ölçüde kontrol ettiğini belirterek, “Her şey bu şekilde devam ederse ve vatandaşlar sağlık kurallarına uyarsa, salgını Mayıs ayının sonunda tamamen atlatacağız” dedi. Kapsamlı sokağa çıkma yasağını kısmi olarak uygulanması sonrası vatandaşları Sağlık Bakanlığının karar ve talimatlarına uymaya davet eden Allavi, “Irak ile Ürdün'de salgın oranı düşerken iyileşenlerin de oranı yüksek. Salgının artması halinde yeniden kapsamlı sokağa çıkma yasağı uygulanabilecek” şeklinde konuştu.

Şu ana kadar bin 820 kişide korona virüs tespit edilen Irak'ta 87 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Abdulkadir Hacıoğlu

