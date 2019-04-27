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Irak Savaşı'nda bacaklarını kaybeden ABD eski subayı yeniden Irak'ta

Irak Savaşı'nda bacaklarını kaybeden ABD eski subayı yeniden Irak'ta
Irak Savaşı'nda bacaklarını kaybeden ABD eski subayı yeniden Irak'ta

Irak Savaşı esnasında bacaklarını kaybeden ABD eski subayı Tammy Duckworth, senatör olarak yeniden Irak’a geldi.

2004 yılında ABD Hava Kuvvetlerinde pilot olan ve uçağının vurulması sonucu iki bacağını kaybeden Tammy Duckworth senatör olarak Irak'a ziyaret düzenledi. Yaklaşık 15 sene önce gerçekleşen kaza sonrası hiç Irak'ı gelmeyen ve 2017 yılından buyana Illinois'nin yeni Amerika Senatörü olarak görev yapan Duckworth, Bağdat'ta Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ile yaptığı görüşmenin ardından, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ile Erbil'de bir araya geldi. 

Irak'a tekrar senatör olarak döneceğini hiç düşünmediğini söyleyen 51 yaşındaki Duckworth, iki bacağını kaybeden ilk senatör olmasının yanı sıra senatörken doğum yapan ilk kadın oldu.  

Abdulkadir Hacıoğlu

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