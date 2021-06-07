Irak şehidi, Hakkari'de yapılan törenle memleketine uğurlandı

Pençe-Yıldırım Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Nirvaseytu Geçici Üs Bölgesinde meydana gelen mayın/el yapımı patlayıcının patlaması sonucu Uzman Çavuş Samet Şeker yaralanarak Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit düşen Uzman Çavuş Şeker için Hakkari Dağ ve Komando Tugayında sabah saatlerinde uğurlama töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunularak özgeçmişi okunan şehidin naaşı, Hakkari İl Müftü Vekili Mikail Polat'ın yaptığı duanın ardından memleketi Samsun'a uğurlandı.

Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Tevfik Kumbasar, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Dağ ve Komando Tugayı Kurmay Başkanı Albay Özkan Şenol, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar, siyasi parti temsilcileri, dernek başkanları ve askerler katıldı.

Feyzullah Taş