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Irak Ticaret Bakan Yardımcısı korona virüse yakalandı

Irak Ticaret Bakan Yardımcısı korona virüse yakalandı
Irak Ticaret Bakan Yardımcısı korona virüse yakalandı

Irak Ticaret Bakanlığı, Irak Ticaret Bakan Yardımcısı Velid el-Hilu’nun korona virüse yakalandığını bildirdi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada hızla yayılmaya devam eden korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Bakan Yardımcısı Velid el-Hilu'nun korona virüse yakalandığı bildirilirken, başkent Bağdat'ta bir hastanede gözetim altından olduğu duyuruldu. Bakanlık, el-Hilu'nun sağlık durumunun iyi olmaması nedeni ile 15 günden bu yana resmi izinde olduğunu belirtilirken, el-Hilu'nun evinde izinli olduğu sürede virüse yakalandığını açıkladı. Bakanlık, el-Hilu'nun Ticaret Bakanı veya diğer bakanlarla görüşmediğini aktarırken, Bakan Yardımcısı'nın odasının dezenfekte edildiğini vurguladı.

Irak'ta toplam korona virüs vakası 506'ya, hayatını kaybedenler ise 42'ye ulaştı.

Abdulkadir Hacıoğlu
 

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