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Irak'ı kum fırtınası vurdu

Irak'ı kum fırtınası vurdu
Irak'ı kum fırtınası vurdu

Irak’ı etkisi altına alan kum fırtınası hayatı felç etti. Erbil’de uçak seferleri geçici olarak askıya alındı.

Irak’ı kum fırtınası vurdu - Tıkla İzle

Sabah saatlerinden itibaren Irak'ı etkisi altına alan kum fırtınası hayatı felç etti. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) de etkili olan kum fırtınasının bu gece de devam edeceğini belirten (IKBY) Meteoroloji ve Deprem Genel Müdürlüğü, yarın sabah itibariyle bazı bölgelerde hafif yağmur yağacağını aktardı. Görüş mesafesini etkileyen kum fırtınası nedeniyle Erbil'de uçak seferleri durduruldu. Uluslararası Erbil Havalimanı Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, uçak seferlerinin hava koşullarının normal haline dönmesine kadar aksıya alındığını kaydedildi.
 

Abdulkadir Hacıoğlu
 

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