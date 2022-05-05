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Irak'ı kum fırtınası vurdu, uçuşlar askıya alındı

Irak'ı kum fırtınası vurdu, uçuşlar askıya alındı
Irak'ı kum fırtınası vurdu, uçuşlar askıya alındı

Irak’ı etkisi altına alan kum fırtınası nedeniyle uçak seferleri askıya alınırken, başkent Bağdat'ta 600'den fazla kişi nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Irak’ı kum fırtınası vurdu, uçuşlar askıya alındı - Tıkla İzle

Irak'ta dün akşam saatlerinden itibaren Anbar vilayetinden başlayarak ülkeyi etkisi altına alan kum fırtınası nedeniyle Bağdat, Necef ve Süleymaniye havalimanlarından görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle uçuşlar askıya alındı.

Başkent Bağdat'taki Yermuk Eğitim Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, 600'den fazla kişinin nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı ve hastaların çoğunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kum fırtınası nedeniyle herhangi bir ölüm vakasının kaydedilmediğini belirten açıklamada, sağlık personelinin alarma geçtiği aktarıldı. Açıklamada hastanelere kaldırılanlarının çoğunun güvenlik güçleri mensubu olduğu bildirildi.

Meydana gelen kum fırtınasıyla birlikte terör örgütü DEAŞ'ın kötü hava koşullarını fırsat bularak saldırıya geçmesini önlemek için güvenlik güçleri teyakkuza geçti.
Irak'ta Nisan ayında 5 kez meydana gelen kum fırtınası nedeniyle 2 kez Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda uçuşlar askıya alınmıştı.

Abdulkadir Hacıoğlu
 

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