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Irak'ı sel vurdu: 3 kentte resmi tatil ilan edildi

Irak'ı sel vurdu: 3 kentte resmi tatil ilan edildi
Irak'ı sel vurdu: 3 kentte resmi tatil ilan edildi

Irak’ta etkili olan şiddetli yağışlar sele neden olurken, 3 kentte resmi tatil ilan edildi.

Irak’ı sel vurdu: 3 kentte resmi tatil ilan edildi - Tıkla İzle

Dünyada kuraklıktan etkilenen ülkelerin başında gelen Irak'ta sabah saatlerinde ülke genelinde etkili olan şiddetli yağış sel ve su baskınlarına neden oldu. Bazı kentlerde şiddetli yağış nedeniyle tarım arazilerinde hasar meydana geldi. Irak Çiftçiler Birliği tarafından yapılan açıklamada, özellikle ülkenin güneyinde etkili olan dolu yağışının 30 dönümden fazla tarım alanını etkilediğini belirtilerek, meydana gelen hasarın yaklaşık 1,5 milyon dolar olduğu belirtildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Anbar, Zikar ve Divaniye kentlerinde yarın resmi tatil ilan edilirken, tatil kararının vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla alındığı açıklandı. Sağlık kurumlarının resmi tatil kapsamında olmadığı aktarıldı.

Abdulkadir Hacıoğlu
 

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