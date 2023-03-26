Irak'ı sel vurdu: 3 kentte resmi tatil ilan edildi

Dünyada kuraklıktan etkilenen ülkelerin başında gelen Irak'ta sabah saatlerinde ülke genelinde etkili olan şiddetli yağış sel ve su baskınlarına neden oldu. Bazı kentlerde şiddetli yağış nedeniyle tarım arazilerinde hasar meydana geldi. Irak Çiftçiler Birliği tarafından yapılan açıklamada, özellikle ülkenin güneyinde etkili olan dolu yağışının 30 dönümden fazla tarım alanını etkilediğini belirtilerek, meydana gelen hasarın yaklaşık 1,5 milyon dolar olduğu belirtildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Anbar, Zikar ve Divaniye kentlerinde yarın resmi tatil ilan edilirken, tatil kararının vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla alındığı açıklandı. Sağlık kurumlarının resmi tatil kapsamında olmadığı aktarıldı.

Abdulkadir Hacıoğlu



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