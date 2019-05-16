Irak'ın güneyinde yolsuzluğa karşı gösteri: 4 ölü, 17 yaralı

Irak'ın güneyindeki Necef kentinde, yolsuzluğa karşı gösteri düzenleyen Şii din adamı Mukteda Sadr yanlıları kent merkezindeki bir alışveriş merkezini ateşe vermesi ve sonrasında meydana gelen şiddet olaylarında 4 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Sadr Grubu Lideri Mukteda Sadr'ın yandaşlarına, “Yolsuzların sahip olduğu alışveriş merkezlerini 3 gün kuşatın” isteği üzerine sokağa dökülen Necefliler, Sadr'ın eski askeri yardımcısı Cevat Karavi'ye ait bir alışveriş merkezi önünde toplandı. Alışveriş merkezini koruyan güvenlik elemanları ile göstericiler arasından çıkan arbedenin ardından ateş açıldı. Öfkeli grup alışveriş merkezini ateşe verdi.

Olayın ardında açıklama yapan AVM sahibi Karavi, Sadr yanlısı grubun saldırısına uğradığını ve Başbakan Adil Abdülmehdi'den acilen müdahale etmesini istedi. Irak Başbakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, göstericiler ateş açan 5 güvenli elemanının gözaltına alındığını belirterek, meydana gelen olaylarda gerçek mermi kullanıldığı vurgulandı.

Abdulkadir Hacıoğlu