İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Irak'ın güneyinde yolsuzluğa karşı gösteri: 4 ölü, 17 yaralı

Irak'ın güneyinde yolsuzluğa karşı gösteri: 4 ölü, 17 yaralı
Irak'ın güneyinde yolsuzluğa karşı gösteri: 4 ölü, 17 yaralı

Irak’ın güneyindeki Necef kentinde gerçekleştirilen yolsuzluk karşıtı gösterilerde 4 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Irak’ın güneyinde yolsuzluğa karşı gösteri: 4 ölü, 17 yaralı - Tıkla İzle

Irak'ın güneyindeki Necef kentinde, yolsuzluğa karşı gösteri düzenleyen Şii din adamı Mukteda Sadr yanlıları kent merkezindeki bir alışveriş merkezini ateşe vermesi ve sonrasında meydana gelen şiddet olaylarında 4 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Sadr Grubu Lideri Mukteda Sadr'ın yandaşlarına, “Yolsuzların sahip olduğu alışveriş merkezlerini 3 gün kuşatın” isteği üzerine sokağa dökülen Necefliler, Sadr'ın eski askeri yardımcısı Cevat Karavi'ye ait bir alışveriş merkezi önünde toplandı. Alışveriş merkezini koruyan güvenlik elemanları ile göstericiler arasından çıkan arbedenin ardından ateş açıldı. Öfkeli grup alışveriş merkezini ateşe verdi.

Olayın ardında açıklama yapan AVM sahibi Karavi, Sadr yanlısı grubun saldırısına uğradığını ve Başbakan Adil Abdülmehdi'den acilen müdahale etmesini istedi. Irak Başbakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, göstericiler ateş açan 5 güvenli elemanının gözaltına alındığını belirterek, meydana gelen olaylarda gerçek mermi kullanıldığı vurgulandı.

Abdulkadir Hacıoğlu 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Patlıcanlı Orta Tarifi! Patlıcanlı Orta nasıl yapılır?

Patlıcanlı Orta Tarifi haberimizde Detay

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.