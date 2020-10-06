Irak'ın Kerbela kentinde olaylı Erbain merasimi: 100'den fazla yaralı

Irak'ın Kerbela kentinde düzenlenen Erbain merasimine katılan ve ellerinde geçtiğimiz yıl hükümet karşıtı protestolarda hayatlarını kaybedenlerin fotoğraflarını taşıyan ABD ile İran karşıtı gruba, güvenlik güçleri sert müdahalede bulundu. Erbain merasiminde görevli olan güvenlik güçlerinin, Hz. Hüseyin'in türbesine girmeye çalışan ve ellerinde Irak bayrağı taşıyan protestoları destekleyen gruba bulunduğu sert müdahale sonucu 100'den fazla kişi yaralandı. Kerbela Acil Müdahale Güçleri tarafından yapılan açıklamada, çıkan olayların kontrol altına alındığı, olayın bir grubun kışkırtıcı sloganlar atması sonucu meydana geldiği belirtildi.

Erbain merasiminde, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ile beraberindeki 72 kişinin Kerbela şehrinde şehit edilişi anılıyor.