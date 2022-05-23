Irak'ın Kerkük şehrini kum fırtınası vurdu

Irak'ın Kerkük şehrinde dün akşam saatlerinde başlayan kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Irak Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, önümüzdeki 48 saat boyunca özellikle solunum hastalıklarına sahip kişilere evlerinde kalması tavsiye edilirken, yolculuk yapılmaması gerektiği kaydedildi.

Kerkük Sağlık Dairesi Genel Müdürü Nebil Hamdi Boşnak ise kum fırtınası nedeniyle bölge halkını zorunlu haller dışında dışarıya çıkmama konusunda uyarırken, maske takılması tavsiyesinde bulundu. Boşnak ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından, sağlık çalışanlarına kum fırtınasına karşı her türlü hazırlığın yapılması talimatı verildiğini açıkladı.

Irak'ta kum fırtınası nedeniyle tüm uçuşlar askıya alınırken, ülkede genelinde resmi tatil ilan edilmişti.

Semir Yemenci

