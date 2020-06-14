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Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Irak’ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi - Tıkla İzle

Milli Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Irak kuzeyindeki hava harekatlarına ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımda, “Geçit vermeyeceğiz! Irak kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek!” ifadelerine yer verildi. Ayrıca, hava harekatlarına ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

Cevdet Fırat Aydoğmuş

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