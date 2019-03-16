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Irak'ın kuzeyinde çatışma: 2 şehidimiz var

Irak'ın kuzeyinde çatışma: 2 şehidimiz var
Irak'ın kuzeyinde çatışma: 2 şehidimiz var

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'taki operasyonlar esnasında 16 Mart'ta çıkan çatışmada iki askerin şehit olduğunu, sekiz askerin ise yaralandığını açıkladı. Bakanlık, söz konusu operasyon esnasında birisi kadın 6 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar esnasında 16 Mart 2019 tarihinde çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, sekiz kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.  Söz konusu operasyon esnasında birisi kadın altı bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ele geçen bu teröristlerin yanında, bölgedeki emarelerden terörist zayiatının daha fazla olduğu değerlendirilmektedir" denildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri devam eden kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" ifadesi kullanıldı.  

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