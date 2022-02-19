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Irak'ın kuzeyinde PKK'ya darbe: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde PKK'ya darbe: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde PKK'ya darbe: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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