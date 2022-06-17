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Irak'ın kuzeyinde PKK'ya 'Pençe': 6 terörist daha etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde PKK'ya 'Pençe': 6 terörist daha etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde PKK'ya 'Pençe': 6 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Irak'ın kuzeyindeki teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor" paylaşımında bulundu.

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