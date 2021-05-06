Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait mağara içindeki mühimmatlarla imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, TSK'nın Irak'ın kuzeyinde teröristlerin kullandığı mağarayı ve mühimmatı imha ettiği görüntüleri paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak kuzeyinde başlattığı Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında PKK terör örgütüne ait önemli bir mağara ele geçirilerek içindeki mühimmat ile birlikte kullanılamaz hale getirildi” denildi.

Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada ise, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlattığı Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcıların temizliği sürüyor.Avaşin bölgesinde önemli bir mağara ele geçirilerek, içindeki mühimmat ile birlikte kullanılamaz hâle getirildi.

Arama-tarama faaliyetleri sırasında 2 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 4 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 400 adet Doçka makinalı tüfek mühimmatı, 150 adet M-16 piyade tüfeği mühimmatı, 300 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 250 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 100 adet elektrikli fünye, 500 adet mekanik fünye, 1 adet zaman ayarlı düzenek, 800 tane patlangaç, 50 m infilaklı fitil, 100 adet tahrip kapsülü, 20 adet alfa fair, 3 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet küçük telsiz, 1 adet kumanda, 6 adet büyük tüp, 2 adet jeneratör, 1 adet hilti, 7 adet hilti ucu, 2 adet oksijen tüpü, 1 adet monitör, 1 adet UPS, 6 adet akü, 10 adet gaz maskesi, çeşitli örgütsel dokümanlar ve yaşam malzemeleri bulundu" ifadelerine yer verildi.

Ömer Faruk Karataş - Mevlüt İşli

