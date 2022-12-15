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Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı terörist teslim oldu!

Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı terörist teslim oldu!
Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı terörist teslim oldu!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK’lı teröristin, Habur/Şırnak’taki hudut karakolumuza teslim olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı terörist Habur/Şırnak'taki Hudut Karakolumuza teslim oldu" paylaşımında bulundu.

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