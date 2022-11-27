İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri güçlü şekilde vuruluyor

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri güçlü şekilde vuruluyor
Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri güçlü şekilde vuruluyor

Türk Silahlı Kuvvetleri Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerini güçlü bir şekilde vurmaya devam ediyor.

Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyindeki terör hedefleri güçlü şekilde vuruluyor - Tıkla İzle

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerini vurduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı. MSB tarafından yapılan paylaşımda “Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri ateş destek vasıtaları ile güçlü şekilde vuruluyor. Teröristlerden şehitlerimizin, masum evlatlarımızın hesabını sormaya devam ediyoruz! Teröristler kazdıkları hendeklere hayalleriyle birlikte gömülmeye mahkûmdur” ifadelerine yer verildi.

Doğukan Gürel

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.