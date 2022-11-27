Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri güçlü şekilde vuruluyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerini vurduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı. MSB tarafından yapılan paylaşımda “Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri ateş destek vasıtaları ile güçlü şekilde vuruluyor. Teröristlerden şehitlerimizin, masum evlatlarımızın hesabını sormaya devam ediyoruz! Teröristler kazdıkları hendeklere hayalleriyle birlikte gömülmeye mahkûmdur” ifadelerine yer verildi.

Doğukan Gürel

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