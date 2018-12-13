Iraklı aile ölümden döndü

Olay, İlkadım ilçesinin Hastanebaşı Mahallesi Ufuk Geçidi'nde bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Iraklı 4 kişilik ailenin kaldığı iki katlı evin zemin katında gece yarısı yangın çıktı. Aile kendilerini son anda dışarı attı. Dumandan zehirlenen anne, baba ve 2 çocukları, 112 acil servis ekiplerince ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, soruşturma devam ediyor.