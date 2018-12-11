Iraklı ailenin evinden 10 bin dolar çalan kadın tutuklandı

Olay, İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Rageed Hazım Mohammed Q. evinin kapısını kilitlemeden çekerek kapattı. Hırsızlık suçundan çok sayıda suç kaydı bulunan Minnoş Y. adlı kadın özel aparat ile kapıyı açarak içeri girdi. Yaklaşık 37 dakika evde kaldığı tespit edilen Minnoş Y. 10 bin doları alarak kaçtı.

Hırsızlık olayının fark edilmesi üzerine ev sahibi polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu apartmanın giriş güvenlik kamerası kayıtlarından da yola çıkarak hırsızlık olayını Minnoş Y.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Polis Minnoş Y.'yi yakalayarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Minnoş Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Minnoş Y. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Muhammer Ay

