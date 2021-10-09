Iraklı kadının evinde ölümü şüpheli bulundu

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi Dar Sokak'ta meydana geldi. Yalnız yaşayan Irak uyruklu Yusra Mohammed Jasım Al-Alrawı'den (61) haber alamayan yakınları hayatından endişe ettiklerini belirterek polisten yardım istedi. Evin penceresinden içeri giren polis ekipleri Iraklı kadını kanepe üzerinde ölü olarak buldu. Yusra Mohammed Jasım Al-Alrawı'nin ölümü şüpheli bulundu. Yapılan araştırmada Iraklı kadının korona virüs testinin pozitif olduğu ve ölü bulunduğunda 8. günde evinde karantinada kaldığı öğrenildi. Yusra Mohammed Jasım Al-Alrawı'nin cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



Muhammer Ay

