Iraklı Türkmen ailelerin geri dönüş sevinci

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı insani diplomasi çalışmaları neticesinde Suriye'ye göç etmek zorunda kalan Iraklılar yurtlarına dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Suriye'deki sığınmacı kamplarında barınan Ramadi, Fellucce, Musul, Kerkük ve Telafar bölgelerinden kaçan Iraklılar gümrük işlemlerinin ardından Öncüpınar Sınır Kapısı'ndaki tampon bölgeye getirildi.

Yapılan yardımlar için Türkiye'ye teşekkür eden Irak Hükümeti Göç Bakanlığı görevlisi Kaddo Muhammed Nuri, "2016 yılından bu yana Türkiye'de yer alan konsolosluğumuzca Iraklılara gerekli hizmetleri vermeye çalışıyoruz ve şu an Suriye sınırındayız. Irak hükümeti olarak vatandaşlarımızın yurtlarına dönmelerine yardımcı oluyoruz. İHH İnsani Yardım Vakfı da bizlere lojistik anlamında destek veriyor. Bugün 400 kadar Iraklı vatandaşımızı yurtlarına döndüreceğiz. Buradan Türkiye hükümetine ve İHH vakfına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Irak Konsolosluğu ve Kilis Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerince kontrolleri yapılan Iraklılara, İHH tarafından kışlık elbise ve ayakkabı dağıtıldı. Iraklı Türkmenlere yapılan yardımlar hakkında konuşan Suriye Kilis Koordinatörü Serkan Öktem, "Bugün İHH İnsani Yardım Vakfı olarak Suriye'de yaşayan Iraklı aileler, Irak yetkilileri ve Türkiye yetkilileri ile ortak yaptığımız çalışma sonrası ülkelerine dönüyorlar. 400 kişi burada evrak işlemleri bitip ülkelerine dönecekler. Bunların yarısı çocuklardan oluşmakta. Bizler bu çocuklarımıza ayakkabı, mont ve elbise hediye ettik" diye konuştu.

Yapılan kontrolün ardından Iraklılar, Türkiye üzerinden otobüslerle ülkelerine gitmek üzere yola çıktı.

Mehmet Ali Dağ

