İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Irak'ta 13 kişiye terör suçlamasıyla idam kararı

Irak'ta 13 kişiye terör suçlamasıyla idam kararı
Irak'ta 13 kişiye terör suçlamasıyla idam kararı

Irak’ta terör eylemleri gerçekleştirmekle suçlanan 13 kişiye idam cezası verildi.

 

Irak'ta, terör eylemleri gerçekleştirmekle suçlanan 24 kişi için duruşma düzenlendi. Ülkenin güneyindeki Zikar Ceza Mahkemesi'nde, ülkenin farklı bölgelerinde terörist eylemlere katılmakla suçlanan 24 kişi için Terörle Mücadele Yasası 4. maddesi uyarınca yargı süreci başladı. Sivilleri ve güvenlik güçlerini hedef alan eylemlerde bulundukları düşünülen 24 kişiden 13'üne idam cezası verildi. Geriye kalan 15 kişi ise müebbet hapis cezasına çaptırıldı.

Abdulkadir Hacıoğlu
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.