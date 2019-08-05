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Irak'ta 15 mahkum ceza evinden kaçtı

Irak'ta 15 mahkum ceza evinden kaçtı
Irak'ta 15 mahkum ceza evinden kaçtı

Irak'ın başkenti Bağdat’ta uyuşturucu suçundan tutuklu bulunan 15 mahkum cezaevinden kaçtı.

Bağdat'ın doğusunda El-Resafa ilçesindeki El Kanat Hapishanesi'nde uyuşturucu suçlarından tutuklu 15 mahkum yemek dağıtımının yapıldığı esnada kaçtı. Irak İçişleri Bakanlığı basın ofisinden yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturma başladığı bilgisi paylaşıldı. Kaçan mahkumlardan 9'u tekrar yakalansa da kalan mahkumlar için operasyonların devam ettiği belirtildi. 

Irak İçişleri Bakanı Yassin Tahir Yasiri ise, yapılan görev ihlali sebebi ile Bağdat'ta üst düzey emniyet amirlerini görevden aldı. Yasiri'nin görevden uzaklaştırdığı kişiler arasında Bağdat Polis Amiri Rasafa ve bazı polis müdürleri de yer aldı.  

Semir Yemenci

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