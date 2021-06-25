Irak'ta 3. korona virüsü dalgası uyarısı

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, etkisini sürdüren korona virüsü vaka sayısının son dönemde arttığına dikkat çekerek salgının 3. dalgasının başlangıcı olduğu vurgulandı. Üçüncü dalganın daha önceki dalgalardan daha sert geçeceği uyarısında bulunan Irak Sağlık Bakanlığı vatandaşları aşı yapmaya ve sağlık kurallarına uymaya çağırdı.

Önümüzdeki haftalar içerisinde büyük miktarda aşının ülkeye ulaşacağını aktaran bakanlık açıklamasında din adamları, aşiret reisleri ve sivil toplum örgütlerini vatandaşları aşı yapmak için etkin rol oynamaya davet etti.

Irak'ta Sağlık Bakanlığı verilerine göre 1 milyon 312 bin vaka kaydedilirken, 16 bin 999 kişi de virüsü yenik düştü.

Abdulkadir Hacıoğlu