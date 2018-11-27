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Irak'ta 4.5 şiddetinde deprem

Irak'ta 4.5 şiddetinde deprem
Irak'ta 4.5 şiddetinde deprem

Irak’ın Süleymaniye kenti civarında 4,5 şiddetinde deprem meydana geldi.

Irak'ın İran sınırları yakınındaki Süleymaniye kentinde 4,5 şiddetinde deprem meydana geldi. İran sınırları yakınlarındaki Kelar, Hanekin ve Celavla kentlerinde 30 saniye süren depremle ilgili açıklama yapan Irak Meteoroloji ve Deprem Müdürlüğü, bölgede son iki gün içerisinde 140 artçı şık meydana geldiğini belirterek, depremin can ve mal kaybına yol açmadığını vurguladı. 

Geçtiğimiz Pazar günü İran-Irak sınırında meydana gelen 6,4'lük depremde Irak Kürt Bölgesi'nde (IKBY) 2 kişi hayatını kaybederken 43 kişi de yaralanmıştı.  

Abdulkadir Hacıoğlu
 

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