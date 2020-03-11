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Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu el-Taci üssüne füzeli saldırı

Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu el-Taci üssüne füzeli saldırı
Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu el-Taci üssüne füzeli saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde ABD askerlerinin bulunduğu el-Taci üssüne füzeli saldırı gerçekleştirildi.

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Medya Güvenlik Hücresi tarafından yapılan açıklamada, başkent Bağdat'ın kuzeyindeki el-Taci üssüne 10 katyuşa füzesi düştüğü bildirildi. Saldırının herhangi bir hasar veya can kaybına yol açmadığı belirtilirken, saldırısı sonrası bölgede yapılan arama sonucu bir araç üzerinde yerleştirilen roket rampası bulunduğu kaydedildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta geçtiğimiz 3 Ocak'ta İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında hayatının kaybetmesi Iraklı Şii taraflarınca sert tepkiyle karşılanmıştı. İran, Irak'taki ABD üslerini hedef alırken Iraklı Şii grupları, intikam tehdidinde bulunmuştu.

Abdulkadir Hacıoğlu

 

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