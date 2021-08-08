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Irak'ta araç galerisinde yangın: 10 araç küle döndü

Irak'ta araç galerisinde yangın: 10 araç küle döndü
Irak'ta araç galerisinde yangın: 10 araç küle döndü

Irak'ın güneyindeki Basra kentinde bir araç galerisinde çıkan yangın sonucu en az 10 araç küle döndü.

Irak'ta araç galerisinde yangın: 10 araç küle döndü - Tıkla İzle

Irak'ın güneyindeki Basra kentinde bulunan bir araç galerisinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında en az 10 araç kullanılmaz hale geldi. Basra Sivil Savunma Müdürü Tuğgeneral Tahsin Ali Sari yaptığı açıklamada, Basra'nın merkezindeki Al-Wofoud Caddesi'ndeki bir araç galerisinde çıkan yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğünü aktardı.

Sari, ekiplerin yangının çevredeki binalara ulaşmasını engellediğini belirterek, olayda maddi hasar dışında herhangi bir can kaybının kaydedilmediğini açıkladı.

Hamad Alnajjar

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