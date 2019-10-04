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Irak'ta bilanço artıyor: 44 ölü

Irak'ta bilanço artıyor: 44 ölü
Irak'ta bilanço artıyor: 44 ölü

Irak’ta hükümet karşıtı eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 44’e yükseldi.

Irak'ta hükümetin yetersiz ekonomi politikaları nedeniyle ülkenin çeşitli yerlerinde devam eden protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı resmi olmayan rakamlara göre 44'e yükseldi. Gösterilerin başladığı Bağdat'ta sabah erken saatlerde ilan edilen sokağa çıkma yasağına rağmen çeşitli kentlerde eylemler devam ediyor. Irak'ta tansiyonun giderek arttığı protestolarda ölü sayısı resmi olmayan açıklamalara göre 44'e yükseldi. Polisin gerçek mermi kullandığı eylemlerde, tüm uyarılara rağmen dağılmayan eylemcilere göz yaşartıcı gaz da kullanıldı. Yetkililer, en fazla can kaybının ülkenin güneyindeki Nassiriya kentinde olduğunu ifade etti. Nassiriya'da 18, başkent Bağdat'ta ise 16 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan, gösterileri yatıştırmaya çalışan Başbakan Adil Abdülmehdi, kamu malına zarar veren ve yolsuzluğa adı karışan bin memuru görevden aldı.

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