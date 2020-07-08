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Irak'ta bir günde en yüksek vaka sayısı kayda geçti

Irak'ta bir günde en yüksek vaka sayısı kayda geçti
Irak'ta bir günde en yüksek vaka sayısı kayda geçti

Irak'ta yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saate 2 bin 741 vaka kayda geçti. Bu sayının salgının başlangıcından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı olduğu belirtildi.

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 salgınında son 24 saat içerisinde 12 bin 807 test yapıldığı, 2 bin 741 vaka kaydedildiği bildirildi. Bu sayının salgının ülkede baş göstermesinden bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı olduğu ifade edildi. Son 24 saatte bin 600'den fazla kişinin iyileşerek taburcu olduğu ve 94 kişinin de hayatını kaybettiği aktarıldı.

Son verilerle birlikte Irak'ta toplam vaka sayısı 67 bin 442'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 779'a ulaştı. Ülkede iyileşip taburcu olanların sayısı ise 37 bin 879 olarak açıklandı.

Abdulkadir Hacıoğlu

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