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Irak'ta feci trafik kazası: 11 ölü, 2 yaralı

Irak'ta feci trafik kazası: 11 ölü, 2 yaralı
Irak'ta feci trafik kazası: 11 ölü, 2 yaralı

Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyinde bulunan Babil kentinde meydana gelen trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyindeki Babil kentinde korkutan bir kaza yaşandı. Kazanın ardından Irak Trafik Polisi Genel Müdürlüğü Basın Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat - Babil yolu üzerinde 2 aracın kafa kafaya çarpması sonucu 11 kişinin öldüğü ve 2 kişinin de yaralandığı bildirildi. Açıklamada kazanın nedeni aşırı hız ve dikkatsizlik olarak belirtildi. Hayatını kaybedenlerin hastanelere sevk edilmesinin ardından, birçok kişi yakınlarından haber alabilmek için hastanelere akın etti.

Abdulkadir Hacıoğlu



 

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