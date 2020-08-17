İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Irak'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma

Irak'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma
Irak'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma

Irak’ın güneyindeki Basra kentinde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı.

Irak'ın güneyinde yer alan Basra kentinde onlarca kişi bir aktivistin öldürülmesi nedeni ile Vali Esat el-Geydani'nin evinin önünde toplandı. Göstericiler, katillerin yakalanması için protesto düzenledi. Güvenlik güçlerinin, eylemcileri dağıtmak istemesi ile tansiyon yükseldi. Eylemciler, valinin evinin arka bahçesi ile çok sayıda aracı ateşe verdi. Polis, şiddet olaylarının artması ile göstericileri dağıtmak için gaz bombası ve gerçek mermi kullandı. Protestoculardan bazıları ise polise Molotof kokteyli atarak karşılık verdi. Çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralanırken, polis bazı göstericileri gözaltına aldı. Valinin evinin önünden ayrılan öfkeli kalabalık Basra Eğitim Müdürlüğü binasının önünde toplanarak lastik yaktı.

Abdulkadir Hacıoğlu

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.