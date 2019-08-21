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Irak'ta Haşdi Şabi cephaneliğinde patlama

Irak'ta Haşdi Şabi cephaneliğinde patlama
Irak'ta Haşdi Şabi cephaneliğinde patlama

Irak’ın başkenti Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Beled Askeri Hava Üssü'nde, Haşdi Şabi'ye ait bir cephanelikte patlama meydana geldi.

Selahattin şehrine bağlı Beled Askeri Hava Üssü'nde, Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye ait cephanelikte bir patlama meydana geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Irak Sivil Savunma Müdürlüğü patlama sonucu çıkan yangını kontrol etmek için Bağdat'tan itfaiye ekibinin bölgeye gönderildiğini bildirdi. 

Can kaybı hakkında bilginin paylaşılmadığı açıklamada patlamanın Haşdi Şabi güçlerine ait bir silah ve mühimmat deposunda meydana geldiği belirtildi. 

Geçen hafta Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyinde bir silah ve mühimmat deposunda meydana gelen büyük patlamada 1 kişi hayatını kaybederken 29 kişi de yaralanmıştı. Patlamanın İsrail uçaklarının mühimmat deposunu bombalaması sonucu meydana geldiği iddia edilmişti.  

Abdulkadir Hacıoğlu

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