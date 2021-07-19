İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Irak'ta İmam Ali Askeri Hava Üssü'nde yangın

Irak'ta İmam Ali Askeri Hava Üssü'nde yangın
Irak'ta İmam Ali Askeri Hava Üssü'nde yangın

Irak'ın Zikar kentinde yer alan İmam Ali Askeri Hava Üssü’ndeki lojmanlarda sabahın erken saatlerinde yangın çıktı.

Irak'ın güneyindeki Nasıriye vilayetinin Zikar kentinde yer alan İmam Ali Askeri Hava Üssü'nde sabahın erken saatlerinde çıkan yangın yetkilileri harekete geçirdi.

Yerel basın tarafından yayınlanan haberlerde, İmam Ali Üssü'nde yer alan lojmanlarda çıkan yangının, Irak Sivil Savunma ekiplerinin müdahalesinin ardından tamamen kontrol altına alındığı kaydedildi.

Maddi hasara yol açan yangında can kaybı olmadığı belirtilirken, yangının nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadığı ifade edildi.

Öte yandan, Irak'ta son haftalarda hava sıcaklığında yaşanan aşırı yükselişle birlikte yangınlarda artış tespit edilmişti. Ayrıca geçtiğimiz günlerde ise Irak'ın başkenti Bağdat'ta yer alan Müsenna Askeri Havalimanı'nda da yangın çıkmıştı.

Abdulkadir Hacıoğlu
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.